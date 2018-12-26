Tollu: "Limon bahçelerinin yerini beton binalar aldı"

Erdemli Belediyesi, çevre düzenlemesinde kullanılacak olan çiçek ve bitkileri kendi serasında yetiştiriyor.

Erdemli Belediyesi TEMA vakfı ile iş birliği içerisinde fidan dikimi yaparak, daha yeşil bir Erdemli için çalışmalarına devam ediyor. Fidan dikimine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ortak çalışmaların süreceğini söyledi. "Türkiye çöl olmasın" sloganı ile başlatılan çalışmalara destek veren Tollu, limon bahçelerinin yerini beton binaların aldığını belirterek, düzenlemesi yapılan noktaları yeşillendirerek bu sorunun çözülebileceğini kaydetti.

2017 yılında TEMA vakfı ile protokol imzaladıklarını aktaran Tollu, "Elimizden geldiği kadar Erdemli'nin her sokağını, caddesini fidanlarla donatıyoruz. Tabiri caizse bir kök ağaç dikebileceğimiz noktayı yeşillendirdik. Beş altı sene sonra ilçemizin tamamı yeniden yemyeşil olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA