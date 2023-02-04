Tolu Arokodare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolu Arokodare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolu Arokodare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolu Arokodare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolu Arokodare 23 Kasım 2000 tarihinde Festac şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Toluwalase Emmanuel Arokodare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolu Arokodare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MATCHING SPORT yapmaktadır. Tolu Arokodare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tolu Arokodare'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolu Arokodare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.e.a.7_/

Tolu Arokodare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tolu Arokodare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tolu Arokodare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolu Arokodare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valmiera

18 Eylül 2020 yılında Köln

30 Haziran 2021 yılında Valmiera

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

30 Haziran 2023 yılında Valmiera

Tolu Arokodare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolu Arokodare şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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