Tolulope Samuel Ojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolulope Samuel Ojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolulope Samuel Ojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tolulope Samuel Ojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tolulope Samuel Ojo 1 Haziran 2003 tarihinde Ire-Ekiti şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tolulope Samuel Ojo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Tolulope Samuel Ojo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tolulope Samuel Ojo'nin Pyramids FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tolulope Samuel Ojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tolulope Samuel Ojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Pyramids FC
Tolulope Samuel Ojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tolulope Samuel Ojo şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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Tolulope Samuel Ojo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
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