Türkiye Ümit Milli Takımının Teknik Direktörlük görevine getirilen Tolunay Kafkas, U21 takımıyla çıktığı ilk maçını kazandı. Tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Tolunay Kafkas kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde...

TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

Hakkı Tolunay Kafkas 21 Mart 1968'de Ankara'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, futbolculuk döneminde orta saha bölgesinde forma giymekteydi.

Türkiye'de sırasıyla PTT, Keçiörengücü, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor ve Denizlispor takımlarında forma giymiştir. Özellikle kariyerinin en parlak dönemlerini Trabzonspor'da geçirmiştir. 2002 yılında Avusturya'da futbol oynamaya başlamış ve burada da sırasıyla ASKÖ Pasching, LASK, ve Admira Wacker takımlarında futbol oynamıştır. 2005 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır. Tolunay Kafkas, Türkiye millî futbol takımı formasını 35 maçta giymiştir. Orta saha mevkisinde oynamıştır.

Kafkas, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'un başında Türkiye Kupasını kazanmıştı.

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Tolunay Kafkas sırasıyla, Kayserispor, Gaziantepspor, Türkiye U-21, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor takımlarını çalıştırdı.

Tecrübeli teknik adam son olarak Türkiye U21 takımının başına geçti.