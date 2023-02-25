Tom Aldred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Aldred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Aldred kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Aldred ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Aldred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Aldred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Aldred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Aldred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Aldred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Aldred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Aldred 11 Eylül 1990 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Michael Aldred şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Aldred Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Tom Aldred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Aldred'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Aldred Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tommyaldred/

Tom Aldred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Aldred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Aldred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Aldred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Carlisle United

1 Ağustos 2009 yılında Workington AFC

1 Aralık 2009 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2010 yılında Watford

12 Kasım 2010 yılında Stockport

5 Ocak 2011 yılında Watford

1 Temmuz 2011 yılında Inverness Cal.

31 Ağustos 2011 yılında Watford

1 Eylül 2011 yılında Colchester Utd.

24 Kasım 2011 yılında Torquay

2 Ocak 2012 yılında Colchester Utd.

27 Ağustos 2012 yılında Barrow

26 Kasım 2012 yılında Colchester Utd.

31 Ocak 2013 yılında Accrington St.

31 Ocak 2015 yılında Blackpool

1 Şubat 2015 yılında Accrington St.

2 Şubat 2015 yılında Blackpool

7 Temmuz 2017 yılında Bury

16 Ocak 2018 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2018 yılında Bury

9 Ağustos 2018 yılında Motherwell FC

20 Mayıs 2019 yılında Bury

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

Tom Aldred kimdir

Tom Aldred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Aldred şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Tom Aldred nereli

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