Tom Alen Tolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Alen Tolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Alen Tolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Alen Tolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Alen Tolic 9 Nisan 1999 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tom Alen Tolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Alen Tolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Alen Tolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Alen Tolic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Alen Tolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Alen Tolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Alen Tolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Alen Tolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2021 yılında Tabor Sezana

Tom Alen Tolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Alen Tolic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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