Tom Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Amos 6 Şubat 1998 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İsveç,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Tom Shiran Amos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Amos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolero Internacional yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Amos'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tom Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Amos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Amos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Amos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında IFK U19

8 Ocak 2018 yılında IFK Göteborg

15 Ocak 2021 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2021 yılında IFK Göteborg

18 Ocak 2022 yılında J-Södra IF

15 Ocak 2023 yılında H. Beer Sheva

Tom Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Amos şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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