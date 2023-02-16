Tom Baack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Baack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Baack kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Baack ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Baack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Baack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Baack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Baack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Baack 13 Mart 1999 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Baack Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teamgeist Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Tom Baack, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Baack'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Baackboyu ve yaşı kaç

Tom Baack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Baack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Baack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Baack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum U17

20 Ağu 2015 yılında VfL Bochum U19

19 Ekim 2016 yılında Bochum

1 Temmuz 2019 yılında Regensburg

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

30 Haziran 2022 yılında Regensburg

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Tom Baack kimdir

Tom Baack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Baack şuan SC Verl takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Leithe, SV Leithe (-2006), VfL Bochum (2006-2016)

Tom Baack Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tom Baack nereli

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