Tom Baumgart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Baumgart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Baumgart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Baumgart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Baumgart 12 Kasım 1997 tarihinde Freiberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Baumgart Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportagon soccer yapmaktadır. Tom Baumgart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tom Baumgart'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Baumgart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Baumgart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Baumgart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Baumgart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chemnitz U17

1 Temmuz 2013 yılında Chemnitz U19

1 Temmuz 2016 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2018 yılında Aue

Tom Baumgart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Baumgart şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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