Tom Beadling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Beadling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Beadling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Beadling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Beadling 16 Ocak 1996 tarihinde Barrow-in-Furness şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Beadling şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Beadling Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Tom Beadling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Beadling'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Beadling Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tbeadling4

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Tom Beadling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Beadling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Beadling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Beadling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2014 yılında Sunderland U21

31 Ocak 2017 yılında Bury

31 Mayıs 2017 yılında Sunderland U23

30 Ocak 2018 yılında Dunfermline A.

6 Mayıs 2018 yılında Sunderland U23

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

20 Temmuz 2020 yılında Barrow

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Tom Beadling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Beadling şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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