Tom Bierschenk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Bierschenk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Bierschenk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Bierschenk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Bierschenk 13 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Bierschenk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E&S Event - Entertainment - Sport - Service yapmaktadır. Tom Bierschenk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Bierschenk'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Bierschenk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Bierschenk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Bierschenk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Bierschenk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U17

1 Ocak 2019 yılında Halle U17

1 Temmuz 2019 yılında Halle U19

1 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Tom Bierschenk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Bierschenk şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Hallescher FC (-2018), FC Ingolstadt 04 (2018-12/2018), Hallescher FC (1/2019-)

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