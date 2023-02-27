Tom Boussong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Boussong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Boussong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Boussong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Boussong 20 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Boussong Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Boussong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tom Boussong'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Boussong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Boussong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Tom Boussong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Boussong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Canach

30 Haziran 2020 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

Tom Boussong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Boussong şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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