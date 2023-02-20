Tom Brewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Brewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Brewitt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Brewitt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Brewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Brewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Brewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Brewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Brewitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Brewitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Brewitt 11 Şubat 1997 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tom Patrizio Brewitt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Brewitt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Brewitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Brewitt'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Brewitt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TomBrewitt5

Tom Brewitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Brewitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Brewitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Brewitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U21

1 Temmuz 2017 yılında Boro U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Fylde

1 Temmuz 2019 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2021 yılında Tacoma Defiance

2 Şubat 2022 yılında Hartford

Tom Brewitt kimdir

Tom Brewitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Brewitt şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tom Brewitt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Tom Brewitt nereli

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