Tom Ducrocq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ducrocq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Ducrocq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Ducrocq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Ducrocq 25 Ağu 1999 tarihinde Nordausques şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Ducrocq Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simbioze Football yapmaktadır. Tom Ducrocq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tom Ducrocq'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Ducrocq Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TomDucrocq

http://www.instagram.com/tom.ducrocq/

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Tom Ducrocq Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Ducrocq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Ducrocq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Ducrocq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2020 yılında Lens

9 Temmuz 2020 yılında SC Bastia

30 Haziran 2023 yılında Lens

Tom Ducrocq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Ducrocq şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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