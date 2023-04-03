Tom Geerkens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Geerkens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Geerkens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Geerkens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Geerkens 7 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Geerkens Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOACK SPORTS GmbH yapmaktadır. Tom Geerkens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Geerkens'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Geerkens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Geerkens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Geerkens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Geerkens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aachen Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2017 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2019 yılında Wegberg-Beeck

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

Tom Geerkens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Geerkens şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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