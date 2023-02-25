Tom Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Glover adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Glover Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Glover 24 Aralık 1997 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas William Glover şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Glover Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Republic Sports Mgt yapmaktadır. Tom Glover, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 6 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Glover'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Glover Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Glover isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Glover Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Glover futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U21

25 Temmuz 2017 yılında Central Coast

30 Haziran 2018 yılında Tottenham U23

3 Nisan 2019 yılında Helsingborgs IF

30 Haziran 2019 yılında Tottenham U23

6 Ağustos 2019 yılında Melbourne City

Tom Glover Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Glover şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Glover Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sutherland Sharks, Tottenham Hotspur (2014-2017)

Avustralya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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