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  3. Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşen ABD'li oyuncu Tom Hanks, plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Anadolu Ajansı'nın (AA) Inquirer.net sitesinden aktardığı habere göre ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Kovid-19 aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.




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