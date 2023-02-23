Tom Hardy'den "Venom 3" güncellemesi, ön prodüksiyon çalışmaları başladı!

Sony’nin Örümcek Adam Evreni, stüdyonun yapım aşamasında olan birkaç filmi olduğu için hâlen ilerliyor.

Bunlardan biri de Örümcek Adam’dan ilham alan evrenin kurulmasına yardım eden film serisinin en önemli parçası olan Venom 3. Herhangi bir büyük olay örgüsüne yol açmasa da, Hardy’nin canlandırdığı Eddie Brock, kendisi ve Symbiote ile kısa da olsa Marvel Sinematik Evreni ’ni ziyaret etti ve Spider-Man: No Way Home finalinde az da olsa görüldü.

Kısa bir kamera hücresi olan Hardy’nin karakteri sonunda kendi dünyasına geri gönderildi. Bundan kısa bir süre önce de Venom 3, Sony Pictures tarafından resmi olarak duyuruldu.

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HENÜZ ÖN YAPIM AŞAMASINDA

Son zamanlarda, özellikle Hardy’nin Spider-Man: No Way Home görünümünden sonra, Venom 3’ün ilerlemesiyle ilgili haberler yavaşladı. Son olarak ilk iki filmin senaryosunu yazan Kelly Marcel’in, aynı zamanda üçüncü filmin yönetmeni olacağı duyrulmuştu. Aylarca herhangi bir yeni güncelleme gelmedikten sonra nihayet Tom Hady, Instagram hesabı üzerinden Venom 3’ün resmi olarak ön yapım aşamasında olduğunu açıkladı.