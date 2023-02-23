Tom Hateley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Hateley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Hateley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Hateley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Hateley 12 Eylül 1989 tarihinde Monte Carlo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Nathan Hateley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Hateley Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Tom Hateley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 11 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Hateley'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Hateley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Hateley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Hateley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Hateley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Reading U21

1 Kasım 2008 yılında Basingstoke

1 Mayıs 2009 yılında Reading U21

1 Ağustos 2009 yılında Motherwell FC

21 Eylül 2013 yılında Tranmere Rovers

23 Ocak 2014 yılında Slask Wroclaw

5 Eylül 2016 yılında Dundee FC

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2018 yılında Piast Gliwice

18 Ağustos 2020 yılında AEK Larnaca

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2021 yılında Piast Gliwice

Tom Hateley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Hateley şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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