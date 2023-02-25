Tom Heward Belle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Heward Belle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Heward Belle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Heward Belle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Heward Belle 11 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Heward Belle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tom Heward Belle'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Heward Belle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Heward Belle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Heward Belle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Heward Belle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında C. Coast U21

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Sydney FC U21

1 Ocak 2018 yılında Sydney FC

Tom Heward Belle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Heward Belle şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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