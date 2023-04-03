Tom Kerezovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Kerezovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tom Kerezovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Kerezovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.