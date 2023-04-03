Tom Kerezovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Kerezovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Kerezovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Kerezovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Kerezovic 4 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Kerezovič Tom şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Kerezovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Kerezovic'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Kerezovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Kerezovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2023 yılında NK Celje U19
Tom Kerezovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Kerezovic şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Tom Kerezovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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