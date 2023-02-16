Tom Kretzschmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Kretzschmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Kretzschmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Kretzschmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Kretzschmar 19 Ocak 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Kretzschmar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Tom Kretzschmar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Kretzschmar'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Kretzschmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Kretzschmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Kretzschmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Kretzschmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2016 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2019 yılında 1860 München

Tom Kretzschmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Kretzschmar şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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