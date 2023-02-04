Tom Lacoux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lacoux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Lacoux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Lacoux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Lacoux 25 Ocak 2002 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Lacoux Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Tom Lacoux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Lacoux'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tom Lacoux Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.lacoux/

Tom Lacoux Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Lacoux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tom Lacoux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Lacoux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında G. Bordeaux

Tom Lacoux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Lacoux şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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