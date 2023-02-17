Tom Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Lang 12 Haziran 1997 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Lang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Lang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InMotion Sports Agency yapmaktadır. Tom Lang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Lang'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2017 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2017 yılında Stranraer

1 Ocak 2018 yılında Clyde FC

1 Temmuz 2019 yılında Dunfermline A.

14 Ocak 2020 yılında Clyde FC

30 Nisan 2020 yılında Dunfermline A.

2 Ekim 2020 yılında Clyde FC

1 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

Tom Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Lang şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Lang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birmingham City FC (2010-2015), Rangers FC (2015/16)

İskoçya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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