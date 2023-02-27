Tom Laterza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Laterza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Laterza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Laterza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Laterza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Laterza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Laterza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Laterza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Laterza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Laterza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Laterza 9 Mayıs 1992 tarihinde Mondercange şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Laterza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Laterza, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Laterza'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Laterza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Laterza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Laterza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Laterza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Sedan U19

1 Temmuz 2009 yılında CS Sedan B

2 Temmuz 2012 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

14 Temmuz 2021 yılında Mondercange

Tom Laterza kimdir

Tom Laterza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Laterza şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Mondercange (1998-2007)

Tom Laterza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Tom Laterza nereli

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