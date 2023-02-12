Tom Lawrence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lawrence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Lawrence adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Lawrence Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Lawrence 13 Ocak 1994 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Morris Lawrence şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Lawrence Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Tom Lawrence, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Lawrence'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Tom Lawrence Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TomLawrence99

http://www.instagram.com/16tomlawrence/

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Tom Lawrence Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Lawrence isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tom Lawrence Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Lawrence futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Man Utd U21

28 Kasım 2013 yılında Carlisle United

28 Ocak 2014 yılında Man Utd U21

31 Ocak 2014 yılında Yeovil Town

1 Mayıs 2014 yılında Man Utd U21

1 Eylül 2014 yılında Leicester

27 Kasım 2014 yılında Rotherham

30 Aralık 2014 yılında Leicester

21 Ağu 2015 yılında Blackburn

31 Ocak 2016 yılında Leicester

1 Şubat 2016 yılında Cardiff

31 Mayıs 2016 yılında Leicester

30 Ağu 2016 yılında Ipswich

31 Mayıs 2017 yılında Leicester

15 Ağu 2017 yılında Derby

8 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Tom Lawrence Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Lawrence şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Tom Lawrence Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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