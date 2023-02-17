Tom Panepinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Panepinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Panepinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Panepinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Panepinto 4 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Panepinto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Panepinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Panepinto'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Panepinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Panepinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tom Panepinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Panepinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında RFC Tilleur

30 Haziran 2020 yılında Standard Alt.

1 Temmuz 2020 yılında URSL Visé

21 Temmuz 2022 yılında RFC Lüttich

Tom Panepinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Panepinto şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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