Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Parkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Parkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Parkes 15 Ocak 1992 tarihinde Mansfield şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Peter Wilson Parkes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Parkes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Tom Parkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Parkes'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Parkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Parkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Parkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Parkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leicester

1 Ocak 2010 yılında Burton Albion

1 Mayıs 2010 yılında Leicester

1 Kasım 2010 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2011 yılında Leicester

1 Mart 2011 yılında Burton Albion

1 Mayıs 2011 yılında Leicester

1 Ağu 2011 yılında Burton Albion

1 Eylül 2011 yılında Leicester

1 Ocak 2012 yılında Burton Albion

1 Şubat 2012 yılında Leicester

1 Mart 2012 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2012 yılında Leicester

20 Ağu 2012 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2016 yılında Leyton Orient

4 Temmuz 2017 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2019 yılında Exeter City

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Tom Parkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Parkes şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Tom Parkes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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