Tom Pietermaat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Pietermaat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Pietermaat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Pietermaat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Pietermaat 6 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Tom Daniël Pietermaat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Pietermaat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro soccer management yapmaktadır. Tom Pietermaat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Pietermaat'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tom Pietermaat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Pietermaat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Pietermaat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Pietermaat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KV Mechelen

1 Ağu 2011 yılında Rupel Boom

30 Haziran 2012 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2012 yılında Eendracht Aalst

30 Haziran 2013 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2013 yılında Racing Mechelen

1 Temmuz 2014 yılında KFCO Beerschot

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Tom Pietermaat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Pietermaat şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Pietermaat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hoger-Op Veltem (1998-2002), KVC Westerlo (2002-2008), KV Mechelen (2008-2011)

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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