Tom Rapnouil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Rapnouil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Rapnouil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Rapnouil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Rapnouil 9 Şubat 2001 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Tom Rapnouil-Zarandona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Rapnouil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Tom Rapnouil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Rapnouil'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Rapnouil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Rapnouil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Rapnouil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Rapnouil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2021 yılında Toulouse

31 Ağustos 2022 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Tom Rapnouil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Rapnouil şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Rapnouil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Touvre (2007-2008), Angouleme Charente FC (2008-2011), Trélissac FC (2011-2016), FC Toulouse (2016-2018)

Fransa U18 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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