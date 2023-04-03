Tom Rothe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Rothe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Rothe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Rothe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Rothe 29 Ekim 2004 tarihinde Rendsburg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tom Alexander Rothe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Rothe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Tom Rothe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Rothe'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Rothe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tom_rth

Tom Rothe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Rothe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tom Rothe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Rothe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Büdel. TSV Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Nienstedt. Alt.

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2020 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında Dortmund

Tom Rothe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Rothe şuan Borussia Dortmund takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Rothe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rendsburger TSV (2010-2012), Büdelsdorfer TSV (2012-2016), SC Nienstedten (2016-2018), FC St. Pauli (2018-2021), Borussia Dortmund (2021-2022)

Almanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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