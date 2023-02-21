Tom Sloncik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Sloncik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tom Sloncik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Sloncik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.