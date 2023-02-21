Tom Sloncik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Sloncik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Sloncik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Sloncik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Sloncik 21 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tom Slončík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Sloncik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Sloncik'nin FC Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Sloncik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Sloncik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Tom Sloncik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Sloncik şuan FC Zlin U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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