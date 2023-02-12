Tom Sparrow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Sparrow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Sparrow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Sparrow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Sparrow 6 Aralık 2002 tarihinde Buckley şehrinde doğmuştur. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Lance Sparrow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Sparrow Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Sparrow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Sparrow'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Sparrow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Sparrow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tom Sparrow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Sparrow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stoke Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2020 yılında Stoke U21

15 Ekim 2021 yılında Telford Utd

14 Kasım 2021 yılında Stoke U21

7 Ocak 2023 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2023 yılında Stoke U21

Tom Sparrow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Sparrow şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Tom Sparrow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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