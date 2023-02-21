Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Ulbrich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Ulbrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Ulbrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Ulbrich 11 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tom Ulbrich şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Ulbrich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Ulbrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Ulbrich'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Ulbrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Ulbrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Ulbrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Ulbrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCZ Brno B

17 Ağustos 2017 yılında Sl. Liberec B

22 Şubat 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Sl. Liberec B

11 Mart 2019 yılında FC Pisek

31 Aralık 2019 yılında Sl. Liberec B

25 Şubat 2020 yılında FC Pisek

7 Temmuz 2021 yılında SK Lisen

Tom Ulbrich kimdir

Tom Ulbrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Ulbrich şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RAFK Rajhrad (2005 - 2007)
FC Sparta Brno (2007 - 2009)
FC Zbrojovka Brno (2009 - 2012)
FC Sparta Brno (2012)
FC Zbrojovka Brno (2012 - 2016)

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Tom Ulbrich nereli

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