Tom Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Walsh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Walsh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Walsh 11 Temmuz 1996 tarihinde Troon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Walsh Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Tom Walsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Walsh'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Walshboyu ve yaşı kaç

Tom Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Walsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Walsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rangers U20

1 Eylül 2014 yılında Stenhousemuir

31 Aralık 2014 yılında Rangers U20

14 Ocak 2016 yılında Dumbarton FC

1 Mayıs 2016 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2016 yılında Glasgow Rangers

18 Temmuz 2016 yılında St. Mirren

8 Ocak 2017 yılında Glasgow Rangers

18 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2017 yılında Limerick FC

1 Temmuz 2017 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2018 yılında Inverness Cal.

6 Ağu 2020 yılında Ayr United

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

Tom Walsh kimdir

Tom Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Walsh şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rangers FC (2007-2016)

Tom Walsh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Tom Walsh nereli

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