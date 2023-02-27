Tom Weiland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Weiland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Weiland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Weiland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Weiland 27 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Weiland Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Tom Weiland'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Weiland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Weiland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tom Weiland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Weiland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CS Pétange

1 Temmuz 2012 yılında UN Käerjeng 97

Tom Weiland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Weiland şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS Pétange

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.