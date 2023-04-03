Tom Wulf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Wulf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Wulf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Wulf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Wulf 10 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Wulf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Wulf'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Wulf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Wulf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Tom Wulf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Wulf şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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