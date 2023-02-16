Tom Zimmerschied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Zimmerschied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Zimmerschied adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Zimmerschied Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Zimmerschied 22 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Zimmerschied Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Tom Zimmerschied, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Zimmerschied'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Zimmerschied Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Zimmerschied isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Zimmerschied Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Zimmerschied futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2015 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2017 yılında VfR Garching

10 Ağu 2020 yılında FC Dornbirn

1 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Tom Zimmerschied Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Zimmerschied şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bayern München (-12/2014), SpVgg Unterhaching (1/2015-2017)

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