Toma Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toma Basic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toma Basic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toma Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toma Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toma Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toma Basic 25 Kasım 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toma Bašić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toma Basic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Toma Basic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lazio futbol takımında oynamaktadır. Lazio takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Toma Basic'nin Lazio ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Toma Basic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toma_basic/

Toma Basicboyu ve yaşı kaç

Toma Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toma Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Toma Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toma Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2007 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2011 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

8 Ağu 2014 yılında Hajduk U19

9 Ağu 2014 yılında NK Rudes

30 Haziran 2015 yılında Hajduk Split

8 Ağu 2018 yılında G. Bordeaux

25 Ağu 2021 yılında Lazio

Toma Basic kimdir

Toma Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toma Basic şuan Lazio takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Toma Basic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 11 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Toma Basic nereli

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