Toma Bodri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Bodri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toma Bodri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toma Bodri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toma Bodri 8 Mayıs 2000 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toma Bodri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toma Bodri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toma Bodri'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toma Bodri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toma Bodri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toma Bodri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toma Bodri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UTA Arad U19

1 Ocak 2018 yılında L. Teuz Cermei

1 Temmuz 2018 yılında Crisul Chisineu

1 Ocak 2019 yılında Pecica

23 Temmuz 2019 yılında CSM Slatina

1 Ağustos 2021 yılında Soimii Lipova

1 Ocak 2022 yılında Pecica

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

Toma Bodri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toma Bodri şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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