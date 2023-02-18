Toma Palic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Palic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toma Palic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toma Palic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toma Palic 6 Şubat 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toma Palić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toma Palic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Toma Palic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Toma Palic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toma Palic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toma Palic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toma Palic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toma Palic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

9 Ağu 2022 yılında NK Dubrava ZG

Toma Palic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toma Palic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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