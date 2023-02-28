Toma Tabatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Tabatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toma Tabatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toma Tabatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toma Tabatadze 17 Aralık 1991 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თომა ტაბატაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toma Tabatadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Toma Tabatadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toma Tabatadze'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Toma Tabatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toma Tabatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toma Tabatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toma Tabatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2011 yılında Kruoja

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

9 Ekim 2013 yılında Niğde Belediye

22 Ağustos 2014 yılında Bartınspor

16 Ocak 2015 yılında Karadere Spor

14 Eylül 2015 yılında Afyonspor

25 Ağustos 2016 yılında Esk. Kurtuluş

15 Ağustos 2017 yılında Serik Belediye

20 Eylül 2018 yılında Somaspor

1 Ağustos 2019 yılında Mağusa TGSK

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında Akzhayik

1 Ocak 2023 yılında Neftchi

Toma Tabatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toma Tabatadze şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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