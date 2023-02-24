Toma Ushagelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Ushagelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toma Ushagelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toma Ushagelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toma Ushagelov 22 Şubat 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тома Ивов Ушагелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toma Ushagelov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toma Ushagelov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toma Ushagelov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toma Ushagelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toma Ushagelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toma Ushagelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toma Ushagelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

9 Temmuz 2021 yılında S. Simitli

24 Ocak 2022 yılında Sozopol

10 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Toma Ushagelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toma Ushagelov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toma Ushagelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slavia Sofia, Ludogorets, CSKA-Sofia

Bulgaristan U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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