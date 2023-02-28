Tomas Aranguiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Aranguiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Aranguiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Aranguiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Aranguiz 15 Nisan 1997 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Benjamín Aránguiz Aránguiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Aranguiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Aranguiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Aranguiz'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Aranguiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Aranguiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Aranguiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Aranguiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2018 yılında Magallanes CF

Tomas Aranguiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Aranguiz şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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