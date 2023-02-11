Tomas Asprea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Asprea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Asprea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Asprea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Asprea 25 Şubat 1995 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Asprea Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Asprea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Asprea'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Asprea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Asprea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Asprea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Asprea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Comunicaciones

1 Ocak 2018 yılında Ferro

3 Şubat 2021 yılında Comunicaciones

15 Şubat 2021 yılında Belgrano

31 Aralık 2021 yılında Comunicaciones

12 Ocak 2022 yılında Ferro

7 Haziran 2022 yılında Comunicaciones

10 Haziran 2022 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2023 yılında Comunicaciones

Tomas Asprea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Asprea şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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