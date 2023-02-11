Tomas Assennato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Assennato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Assennato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Assennato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Assennato 23 Temmuz 1998 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Assennato Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Assennato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Assennato'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Assennato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Assennato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Assennato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Assennato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2021 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2021 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında CA Banfield II

6 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Tomas Assennato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Assennato şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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