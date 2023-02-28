Tomas Asta Buruaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Asta Buruaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Asta Buruaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Asta Buruaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Asta Buruaga 11 Ekim 1996 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Pablo Asta-Buruaga Montoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Asta Buruaga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Tomas Asta Buruaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Asta Buruaga'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Asta Buruaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomastaburuaga/

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Tomas Asta Buruaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Asta Buruaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Asta Buruaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Asta Buruaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Unión Española

1 Temmuz 2016 yılında Antofagasta

2 Ocak 2020 yılında U. Católica

1 Mart 2021 yılında Antofagasta

2 Mart 2021 yılında U. Católica

2 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında U. Católica

Tomas Asta Buruaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Asta Buruaga şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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