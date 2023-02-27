Tomas Atli Bjorgvinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Atli Bjorgvinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Atli Bjorgvinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Atli Bjorgvinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Atli Bjorgvinsson 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Atli Bjorgvinsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Atli Bjorgvinsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Atli Bjorgvinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Atli Bjorgvinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Atli Bjorgvinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Atli Bjorgvinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Hafnarfjördur

30 Temmuz 2021 yılında Fjardabyggd

17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

23 Nisan 2022 yılında KFA

26 Temmuz 2022 yılında Hafnarfjördur

27 Temmuz 2022 yılında ÍH

16 Ekim 2022 yılında Hafnarfjördur

Tomas Atli Bjorgvinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Atli Bjorgvinsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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