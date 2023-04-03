Tomas Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Azevedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.