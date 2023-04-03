Tomas Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Azevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Azevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Azevedo 12 Ekim 2000 tarihinde Setúbal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Alexandre Rente de Azevedo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Azevedo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Tomas Azevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Azevedo'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tomas Azevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Azevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Vitória FC Y
1 Ocak 2012 yılında Sporting Alt.
1 Temmuz 2013 yılında Barreir. S15
1 Temmuz 2014 yılında Almada S15
1 Ocak 2015 yılında Fabril S15
1 Temmuz 2015 yılında Fabril S17
1 Temmuz 2016 yılında Setúbal FC U17
1 Temmuz 2017 yılında Setúbal U19
1 Temmuz 2018 yılında Vitória FC U23
1 Ağustos 2019 yılında Benfica A23
Tomas Azevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Azevedo şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CCD Brejos Azeitão (2008-09), GD Fabril (2009-11);
UEFA: Vitória FC;
Tomas Azevedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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