Tomas Badaloni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Badaloni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Badaloni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Badaloni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Badaloni 2 Mayıs 2000 tarihinde Villa Nueva şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Oscar Badaloni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Badaloni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Tomas Badaloni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Badaloni'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Badaloni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Badaloni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Badaloni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Badaloni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

6 Ocak 2023 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Tomas Badaloni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Badaloni şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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